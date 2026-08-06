Пеногенератор TR Advanced 3, 900 л/ч - 2500 л/ч

Специално проектиран за използване с агресивни почистващи препарати: Висококачественият пеногенератор Advanced 3 с регулиране на ъгъла на пръскане и екомесинг за водоструйки Kärcher.

Лесно боравене, много добро качество на пяната и благодарение на основното тяло, изработено от екомесинг, много висока устойчивост срещу агресивни почистващи препарати: Нашият здрав и висококачествен пеногенератор Advanced 3 за водоструйки Kärcher с функция серво управление и дебит от 900 до 2500 л/ч. Пеногенератора има ергономичен и особено стабилен контейнер за почистващ препарат с голям отвор за пълнене и допълнителна възможност за захващане на гърлото. Благодарение на прецизната 3-степенна опция за дозиране чрез вграден затвор, нежеланото регулиране на дозатора на почистващ препарат е практически изключено. В зависимост от приложението, ъгълът на пръскане може да се регулира гъвкаво.

Спецификации

Технически данни

Дебит (л/ч) 900 - 2500
Размер на дюзата ( ) 38
Максимално налягане (бар) 300
Дозиране (%) 1 - 2 - 4
Обем на резервоара (л) 1
Температура (°C) макс. 60
Свързваща резба EASY!Lock
Тегло с опаковката (кг) 0,807

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