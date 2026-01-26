Активен почистващ препарат, неутрален RM 55, 10л

Универсален концентрат за почистване и поддръжка за водоструйки при замърсявания с масло, мазнии и емисии. Подходящ преди всичко за фасади и деликатни повърхности.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 10
Опаковъчна единица (бр.) 1
Ниво на pH 10
Тегло (кг) 10,06
Тегло вкл. Опаковка (кг) 10,864
Размери (Д х Ш х В) (мм) 290 x 230 x 190
Съвместими уреди
Актуални продукти
Стари продукти
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • Измиване на детайли
  • Почистване на фасади
  • Текстилни повърхности
Аксесоари