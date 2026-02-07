Активен почистващ препарат, неутрален RM 55, 2.5л
Универсален концентрат за почистване и поддръжка за водоструйки при замърсявания с масло, мазнии и емисии. Подходящ преди всичко за фасади и деликатни повърхности.
Спецификации
Технически данни
|Количество опаковка (л)
|2,5
|Опаковъчна единица (бр.)
|4
|Ниво на pH
|10
|Тегло (кг)
|2,515
|Тегло вкл. Опаковка (кг)
|2,919
|Размери (Д х Ш х В) (мм)
|129 x 127 x 300
Качества
- универсален препарат за водоструйки
- Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
- много добри почистващи свойства особено със студена вода
- Деликатен към материалите
- Приятен, свеж аромат
- Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
- Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
- Без NTA
- Без силикон
- за алкалночувствителни повърхности, напр. алуминий
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
- EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Съвместими уреди
Сфера на приложение
- Транспортни съоръжения
- Почистване на МПС, измиване на двигател
- Измиване на детайли
- Почистване на фасади
- Текстилни повърхности