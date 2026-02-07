Активен почистващ препарат, неутрален RM 55, 2.5л

Универсален концентрат за почистване и поддръжка за водоструйки при замърсявания с масло, мазнии и емисии. Подходящ преди всичко за фасади и деликатни повърхности.

Спецификации

Технически данни

Количество опаковка (л) 2,5
Опаковъчна единица (бр.) 4
Ниво на pH 10
Тегло (кг) 2,515
Тегло вкл. Опаковка (кг) 2,919
Размери (Д х Ш х В) (мм) 129 x 127 x 300
Качества
  • универсален препарат за водоструйки
  • Разтваря масла, мазнини и минерални замърсявания
  • много добри почистващи свойства особено със студена вода
  • Деликатен към материалите
  • Приятен, свеж аромат
  • Повърхностно биоразградим съгласно EEC 648/2004
  • Бързо отделяне на маслото и водата в масления сепаратор (лесно отделяне = asf)
  • Без NTA
  • Без силикон
  • за алкалночувствителни повърхности, напр. алуминий
Предупреждения
Предупреждения и препоръки за безопасност в съответствие с директивите на ЕС
  • EUH 210 Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.
Сфера на приложение
  • Транспортни съоръжения
  • Почистване на МПС, измиване на двигател
  • Измиване на детайли
  • Почистване на фасади
  • Текстилни повърхности