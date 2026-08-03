Αρθρωτός σύνδεσμος για υψηλή πίεση
Για δυσπρόσιτα σημεία: Αρθρωτός σύνδεσμος υψηλής πίεσης με αδιαβάθμητα ρυθμιζόμενη γωνία έως 120°. Απλά τοποθετήστε την κάνη ψεκασμού στο πλυστικό μηχάνημα υψηλής πίεσης.
Χάρη στη δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης του αρθρωτού συνδέσμου υψηλής πίεσης (έως και 120°), μπορείτε να καθαρίζετε χωρίς κόπο δυσπρόσιτες περιοχές κατά τη διάρκεια του καθαρισμού με μηχανήματα υψηλής πίεσης. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει τον γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό μηχανών, οχημάτων, του κάτω μέρους αυτοκινήτων, προσόψεων, στεγών και πολλών άλλων στοιχείων. Προσαρτάται με ευκολία και άνεση απευθείας πάνω στην κάνη ψεκασμού του πλυστικού μηχανήματος πίεσης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση λειτουργίας (bar)
|300
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,5
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- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
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- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
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- HDS 10/21-4 M Classic
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- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
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