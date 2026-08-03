Χάρη στη δυνατότητα αδιαβάθμητης ρύθμισης του αρθρωτού συνδέσμου υψηλής πίεσης (έως και 120°), μπορείτε να καθαρίζετε χωρίς κόπο δυσπρόσιτες περιοχές κατά τη διάρκεια του καθαρισμού με μηχανήματα υψηλής πίεσης. Αυτό το εργαλείο επιτρέπει τον γρήγορο και αποτελεσματικό καθαρισμό μηχανών, οχημάτων, του κάτω μέρους αυτοκινήτων, προσόψεων, στεγών και πολλών άλλων στοιχείων. Προσαρτάται με ευκολία και άνεση απευθείας πάνω στην κάνη ψεκασμού του πλυστικού μηχανήματος πίεσης.