Κάνη ψεκασμού, 2050 mm, περιστρεφόμενο

Κάνη 2.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.

Κάνη 2.050 χιλ. από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση λειτουργίας (bar) 300
Μήκος (mm) 2050
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Λαβή περιστρεφόμενο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,6
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