Κάνη ψεκασμού, 400 mm, περιστρεφόμενο
Κάνη ψεκασμού, 400 mm, περιστρεφόμενη, εργονομική
Κάνη 600 mm από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μέγ. πίεση λειτουργίας (bar)
|300
|Μήκος (mm)
|400
|Θερμοκρασία (°C)
|max. 155
|Σύνδεση με σπείρωμα
|EASY!Lock
|Λαβή
|περιστρεφόμενο
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,6
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- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 S ST Classic
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 S ST Classic
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 S ST Classic
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4 S ST Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4St H
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 S ST Classic
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD trailer
- HDS 10/21 -4 St EU-I
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 5/11 U
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 U anniversary edition
- HDS 5/15 U
- HDS 6/14 C
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St EU-I
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 D
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
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