Κάνη ψεκασμού, 400 mm, περιστρεφόμενο

Κάνη ψεκασμού, 400 mm, περιστρεφόμενη, εργονομική

Κάνη 600 mm από ανοξείδωτο χάλυβα (χειροκίνητος σύνδεσμος) με εργονομική λαβή για ευκολία στη χρήση και προστασία. Περιστρέφεται κατά 360° υπό πίεση.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μέγ. πίεση λειτουργίας (bar) 300
Μήκος (mm) 400
Θερμοκρασία (°C) max. 155
Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Λαβή περιστρεφόμενο
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,6
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