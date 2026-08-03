Τραπεζοειδές βύσμα στομίου ένωσης σωλήνα που τοποθετείται γρήγορα

Αρσενικός σύνδεσμος από σκληρυμένο ανοξείδωτο χάλυβα για τον ταχυσύνδεσμο 2.115-000. Με εξωτερικό σπείρωμα M 22 x 1,5.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,1
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