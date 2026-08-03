Τραπεζοειδής συζεύκτης ένωσης σωλήνα που τοποθετείται γρήγορα

Για γρήγορες αλλαγές ανάμεσα σε διαφορετικές κάνες ψεκασμού/εξαρτήματα. Ιδανικός για τη μονάδα ψεκασμού Kärcher, κατάλληλος για τη διεπαφή πιστολιού με σκανδάλη/κάνης ψεκασμού. Με εσωτερικό σπείρωμα M 22 x 1,5.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Σύνδεση με σπείρωμα EASY!Lock
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 0,5
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Εξαρτήματα