Το σταθερό και ανθεκτικό καρότσι λάστιχου επιτρέπει την αποθήκευση του σωλήνα κήπου εξοικονομώντας χώρο και είναι πολύ βολικό στη χρήση. Ο σωλήνας μπορεί να τυλιχτεί αξιόπιστα χρησιμοποιώντας την εργονομική μανιβέλα. Το καρότσι λάστιχου κερδίζει επίσης πόντους με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα, ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό και μια πρακτική βάση στήριξης ακροφυσίου στη λαβή. Το σετ είναι εξοπλισμένο με σωλήνα 20 m, εξαρτήματα ποτίσματος Kärcher και ακροφύσιο. Χάρη στους πρωτοποριακούς μοχλούς ταχείας απελευθέρωσης, η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να ρυθμιστεί άνετα στο σωστό ύψος ή να μετακινηθεί εντελώς προς τα κάτω. Η Kärcher προσφέρει 5ετή εγγύηση κατασκευαστή. Το καρότσι λάστιχου παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο.