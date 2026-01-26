Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set

Το καρότσι λάστιχου με βάση στήριξης ακροφυσίου εντυπωσιάζει με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα, ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή, σωλήνα κήπου 20 m και εξαρτήματα ποτίσματος.

Το σταθερό και ανθεκτικό καρότσι λάστιχου επιτρέπει την αποθήκευση του σωλήνα κήπου εξοικονομώντας χώρο και είναι πολύ βολικό στη χρήση. Ο σωλήνας μπορεί να τυλιχτεί αξιόπιστα χρησιμοποιώντας την εργονομική μανιβέλα. Το καρότσι λάστιχου κερδίζει επίσης πόντους με την εξαιρετικά φαρδιά βάση του για μέγιστη σταθερότητα, ανθεκτικότητα στην υπεριώδη ακτινοβολία και τον παγετό και μια πρακτική βάση στήριξης ακροφυσίου στη λαβή. Το σετ είναι εξοπλισμένο με σωλήνα 20 m, εξαρτήματα ποτίσματος Kärcher και ακροφύσιο. Χάρη στους πρωτοποριακούς μοχλούς ταχείας απελευθέρωσης, η τηλεσκοπική λαβή μπορεί να ρυθμιστεί άνετα στο σωστό ύψος ή να μετακινηθεί εντελώς προς τα κάτω. Η Kärcher προσφέρει 5ετή εγγύηση κατασκευαστή. Το καρότσι λάστιχου παραδίδεται πλήρως συναρμολογημένο.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set: Υψηλή σταθερότητα και στιβαρότητα
Υψηλή σταθερότητα και στιβαρότητα
Χάρη στην εξαιρετικά ευρεία βάση και το χαμηλό κέντρο βάρους της μπομπίνας σωλήνων.
Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set: Πρακτικό στήριγμα ακροφυσίου
Πρακτικό στήριγμα ακροφυσίου
Τα ακροφύσια και οι λόγχες ψεκασμού μπορούν να κρεμαστούν στο βραχίονα τοίχου για βολική αποθήκευση.
Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set: Μοχλός ταχείας απελευθέρωσης για την ασφάλιση της τηλεσκοπικής λαβής
Μοχλός ταχείας απελευθέρωσης για την ασφάλιση της τηλεσκοπικής λαβής
Συμπαγής αποθήκευση.
Αντιολισθητική και εργονομική λαβή
  • Βολική λαβή για εύκολο χειρισμό.
Αναδιπλούμενη μανιβέλα
  • Συμπαγής αποθήκευση.
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
  • Αποτρέπει το στρίψιμο και το τσαλάκωμα του εύκαμπτου σωλήνα για μέγιστη ροή νερού.
Στερέωση των άκρων του σωλήνα
  • Δεν υπάρχει διαρροή νερού μετά τη χρήση.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος σωλήνα (m) 20
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm) 13
Χωρητικότητα σωλήνα (m) 60 (1/2") / 50 (5/8") / 35 (3/4")
Πίεση διάρρηξης (bar) 24
Χρώμα μαύρο
Βάρος (kg) 3,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 7,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 565 x 475 x 896

Πεδίο προμήθειας

  • Σύζευξη σωλήνα: 3 Τεμάχιο(α)
  • Σύνδεσμος εύκαμπτου σωλήνα με Aqua Stop: 1 Τεμάχιο(α)
  • Προσαρμογέας βρύσης G 3/4 με μειωτήρα G 1/2: 1 Τεμάχιο(α)
  • Ακροφύσιο: 1 Τεμάχιο(α)
  • Σωλήνας PrimoFlex 1/2»: 20 m

Εξοπλισμός

  • Κιτ
  • Υποδοχή ακροφυσίου
  • Μοτίβο ψεκασμού: κωνικός πίδακας
  • Σχήμα ψεκασμού: σημειακός πίδακας
Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set
Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set
Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set
Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set
Καρότσι λάστιχου HT 3.20 Set
Videos
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπου
Εξαρτήματα