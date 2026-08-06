Automatic hose reel, stainless steel, includes swivel holder, 20 m

Automatic stainless steel hose reel. With swivel holder. Suitable for 20 m high-pressure hose.

Automatic stainless steel hose reel. With swivel holder. Suitable for 20 m high-pressure hose.

Specifications

Technical data

Length (m) 20
Temperature (°C) max. 150
Max. pressure (bar) 200
Weight incl. packaging (kg) 17,1

Scope of supply

  • Hose reel
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