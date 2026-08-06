Flexible lance, 1050 mm

1050 mm flexible lance with variable bend from 20° to 140°, ideal for cleaning difficult to reach areas, e.g. gutters.

1050 mm flexible lance with variable bend from 20° to 140°, ideal for cleaning difficult to reach areas, e.g. gutters, car roofs, underbodies or wheel arches.

Specifications

Technical data

Max. working pressure (bar) 210
Length (mm) 1050
Temperature (°C) max. 150
Connection thread EASY!Lock
Weight incl. packaging (kg) 1,7
Videos
Compatible machines