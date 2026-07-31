Batteria 18/50 - compatibile con tutte le macchina con batteria 18V
Batteria sostituibile agli ioni di litio da 18 V / 5.0 Ah con innovativa tecnologia Real Time e display LCD per visualizzare lo stato della batteria. Adatto su dispositivi Kärcher da 18V.
Dotato di celle agli ioni di litio, la batteria garantisce prestazioni costanti. Le celle impediscono l'autoscarica della batteria e la perdita di capacità dovuta a frequenti scariche parziali (effetto memoria). Grazie a comodi elementi di rivestimento soft touch, la batteria non scivola, anche su superfici lisce o inclinate. Inoltre, la durata residua, lo stato di carica e la capacità della batteria vengono continuamente visualizzati sul display LCD integrato grazie all'innovativa tecnologia Real Time. La batteria intercambiabile agli ioni di litio di Kärcher 18 V /5.0 Ah può essere utilizzata su tutti i dispositivi con la piattaforma per batteria Kärcher 18 V.
Caratteristiche e vantaggi
Tecnologia innovativa in tempo realeLo schermo LCD integrato mostra in ogni momento l'autonomia residua, il tempo di ricarica rimanente e lo stato di carica.
Piattaforma batteria Kärcher da 18 VCompatibile con tutti i dispositivi con piattaforma a batteria Kärcher Battery Power da 18 V. Compatibile con tutti i dispositivi con piattaforma a batteria Kärcher Battery Power+ da 18 V.
Potenti celle agli ioni di litioLa batteria agli ioni di litio garantisce un'erogazione di energia costante, prevenendo al contempo l'autoscarica e l'effetto memoria.
Modalità di memorizzazione automatica
- Prolunga la durata delle celle degli ioni di litio.
Grado di protezione IPX 5 - protetto contro getti d'acqua da tutte le direzioni
- Protezione affidabile durante i lavori con acqua.
Gestione efficiente della temperatura
- Prestazioni eccellenti grazie a un efficiente sistema di dissipazione del calore e a una gestione intelligente della batteria.
Monitoraggio intelligente delle cellule
- Protegge la batteria da sovraccarico, surriscaldamento e scarica profonda.
Robusto involucro
- Gli involucri delle batterie Kärcher sono estremamente resistenti agli urti.
Specifiche
Dati tecnici
|Piattaforma della batteria
|piattaforma a batteria da 18 V
|Tipo di batteria
|batteria scambiabile agli ioni di litio
|Voltaggio (V)
|18
|Capacità (Ah)
|5
|Energia (Wh)
|90
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,8
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,9
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|134 x 88 x 73
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