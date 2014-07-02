Rioolreinigingssproeier
16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.
Buisreinigingssproeier met binnendraad, diameter van 16 mm. De sproeier heeft verschillende straalrichtingen voor een milieuvriendelijke reiniging van verstopte buizen en leidingen. Drie van de vier sproeiers zijn achterwaarts gericht in een hoek van 30°, één is voorwaarts gericht. Hierdoor kan de sproeier en de slang gemakkelijk door de buizen bewegen. Buisreinigingssproeier met een R 1/8" aansluiting voor de aansluiting aan een buisreinigingsslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|16
|Mondstukgrootte ( )
|60
|Schroefdraad
|R 1/8"
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