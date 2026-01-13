Furtun Performance Plus 3/4" -25m
Ușor de manevrat, durabil și rezistent la intemperii, furtunul de grădină Performance Plus 3/4 "lung de 25 de metri.
Noul furtun inovator de la Kärcher este fabricat dintr-un material țesut de înaltă calitate cu mai multe straturi, ceea ce îl face extrem de robust, flexibil și rezistent la mișcare. De asemenea, menține un flux constant de apă și se simte în mod deosebit mai confortabil în mână. Un strat exterior anti-UV rezistent la intemperii protejează materialul din interiorul furtunului de grădină de calitate de 25 de metri. Și stratul intermediar opac asigură că algele nu se pot forma în interiorul furtunului. Furtunul 3/4 " rezistă cu ușurință la temperaturi între -20 și +60 ° C. Mai mult, furtunul de grădină nu conține ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și plumb, asta inseamnă că nu conține absolut nici o substanță dăunătoare sănătății umane. Potrivit presiunii de 30 de bari, furtunul Performance Plus este ideal pentru udarea grădinilor mici și mijlocii și a altor spații.
Caracteristici si beneficii
Materiale cu mai multe straturi de înaltă calitate
- Flexibilitate, rezistență și anti-răsucire pentru a garanta un debit optim de apă.
25 de metri
- Pentru udarea grădinilor mici și mijlocii și a altor spații.
Materialul cu inserție de calitate conferă furtunului pereți ultra-puternici, capabili să reziste presiunilor de până la 30 de bari
- Rezistență garantată.
Furtun de grădină manual cu armare din țesut dur
- Pentru a facilita utilizarea.
Rezistență la temperaturi ridicate de la -20 la +60 °C
- Furtun de calitate.
Stratul median opac nu permite formarea algelor în furtun
- Pentru o durată de funcționare foarte lungă.
Furtun de grădină de calitate fără ftalați (<0,1%), cadmiu, bariu și plumb
- Nu este dăunător pentru sănătate și este ecologic.
Strat exterior anti-UV
- Extrem de rezistent la intemperii.
15 ani garanție
- Construit pentru a rezista și îndeplinește standarde de înaltă calitate.
Specificatii tehnice
Date tehnice
|Diametru
|3/4″
|Lungime furtun (m)
|25
|Culoarea
|Negru
|Greutate (kg)
|5,8
|Greutate cu ambalaj (kg)
|5,8
|Dimensiuni (L x l x î) (mm)
|390 x 390 x 180
