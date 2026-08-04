Battery Power 18 V / 5 Ah
Batterie interchangeable Kärcher Battery Power 18 V/5,0 Ah avec technologie temps réel innovante à afficheur LCD pour l'affichage de l'état de la batterie. Utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.
Ses cellules lithium-ion garantissent des performances constantes de la batterie. Par ailleurs, les cellules empêchent l'auto-décharge de la batterie ainsi que la perte de capacité liée à des décharges partielles fréquentes (effet mémoire). D'autre part, la technologie temps réel innovante à afficheur LCD intégré affiche en permanence l'autonomie restante, le niveau de charge et la capacité de la batterie. La batterie 18 V/5,0 Ah est utilisable dans tous les appareils de la plateforme de batterie Kärcher 18 V.
Caractéristiques et avantages
Technologie temps réel innovanteL'écran LCD intégré affiche en permanence l'autonomie restante, la durée de charge restante et le niveau de charge.
Appareils Kärcher sans fil 18 VCompatible avec tous les produits de la gamme batterie POWER de Kärcher S'utilise sur tous les produits de la plateforme Battery Power 18 V
Cellules lithium-ion performantesLa batterie lithium-ion garantit des performances constantes et empêche l'auto-décharge ainsi que l'effet mémoire.
Mode de stockage
- Durée de vie accrue des cellules
Protection contre les projections d'eau selon IPX 5
- Utilisation en toute sécurité même en cas de projections d'eau
Gestion efficace de la température
- Des performances maximales grâce à une accumulation efficace de la chaleur et à une gestion intelligente de la batterie.
Cellules intelligentes
- Protection contre la surcharge, la surchaufe et la décharge totale
Boîtier robuste
- Les boîtiers de batterie Kärcher sont particulièrement résistants aux chocs.
Spécifications
Données techniques
|Plateforme de batterie
|Plateforme de batterie 18 V
|Type de batterie
|Batterie interchangeable Lithium-ion
|Tension (V)
|18
|Capacité (Ah)
|5
|Énergie (Wh)
|90
|Couleur
|Noir
|Poids (kg)
|0,8
|Poids avec emballage (kg)
|0,9
|Dimensions (L × l × H) (mm)
|134 x 88 x 73
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- AD 2 Sans fil (avec batterie amovible)
- AD 2 Sans fil (sans batterie amovible)
- BLV 18-200 (sans batterie)
- BP 2.000-18 BARREL
- CNS 18-30 (sans batterie)
- Chargeur rapide 18 V
- Chargeur rapide Batterie Power+ 18/60
- Chargeur universel Battery Power+ 18-36
- Coupe-bordures LTR 3-18 Dual (sans batterie)
- HGE 18-45 (avec batterie)
- HGE 18-45 (sans batterie)
- HGE 18-50 (sans batterie)
- KHB 6 (sans batterie amovible)
- KHB 4-18 (avec batterie)
- KHB 4-18 (sans batterie)
- KHB 4-18 Plus avec batterie
- LBL 2 (avec batterie)
- LBL 2 (sans batterie)
- LMO 2-18 (sans batterie)
- LMO 3-18
- LMO 3-18 Battery Set
- LMO 4-18 Dual
- LMO 4-18 Dual Battery Set
- LMO 5-18 Dual
- LMO 5-18 Dual Battery Set
- LMO 2-18 Battery Set
- LTR 18-25 (avec batterie)
- LTR 18-25 (sans batterie)
- LTR 18-30 (avec batterie)
- LTR 18-30 (sans batterie)
- Nettoyeur mobile portatif et sans fil OC 7-18 (Avec batterie amovible)
- Nettoyeur mobile portatif et sans fil OC 7-18 (sans batterie)
- OC 6-18 (avec batterie)
- OC 6-18 (sans batterie)
- OC 6-18 Premium (avec batterie)
- OC 6-18 Premium (sans batterie)
- PCL 3-18 (avec batterie)
- PCL 3-18 (sans batterie)
- PGS 4-18
- PHG 18-45 (sans batterie amovible)
- PSU 4-18 (sans batterie)
- PSW 18-20 (sans batterie)
- SE 3-18 Compact (sans la batterie amovible)
- SE 3-18 Sans Fil (avec la batterie amovible)
- SE 3-18 Compact (sans la batterie amovible)
- Sculpteur de végétaux GSH 18-20 (sans batterie)
- Set Battery Power 18/25
- Set Battery Power 18/50
- Sécateur sur batterie TLO 2-18 (sans batterie)
- TLO 18-32 (sans batterie)
- Taille haies HGE 18-50 (avec batterie)
- Taille-haies HGE 2-18 (avec batterie amovible)
- Taille-haies HGE 2-18 (sans batterie amovible)
- Taille-haies HGE 3-18 (avec batterie amovible)
- Taille-haies HGE 3-18 (sans batterie amovible)
- Taille-haies télescopique PHG 2-18 (sans batterie amovible)
- WD 2-18 (avec la batterie amovible)
- WD 2-18 (sans la batterie amovible)
- WD 3-18 (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (avec la batterie amovible)
- WD 3-18 S (sans la batterie amovible)
- WD 4-18 Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 Dual Battery Set
- WD 4-18 S Dual (sans batterie amovible)
- WD 4-18 S Dual Battery Set
- WD1 Compact sans fil (avec la batterie amovible)
- WD1 Compact sans fil (sans la batterie amovible)
- WRE 18-55 (avec batterie)
- WRE 18-55 (sans batterie)