Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock

Flexible haute pression (DN 6) avec ANTI!Twist et équipé du nouveau raccord fileté manuel EASY!Lock aux deux extrémités. Pour des pressions jusqu'à 300 bar. Longueur 10 m.

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 6
Température (°C) max. 155
Pression maximum (bar) 300
Longueur (m) 10
Filetage du raccord 2 x EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 2
Flexible haute pression, 10 m, DN 6, 300 bar, 2 x EASY!Lock