Jeu de buses 090 pour kit Inno/Easy 700–1000 l/h

Une adaptation optimale aux différentes performances des appareils pour une utilisation économique.

Le jeu de buses 090 contient Powerbuses Kärcher et insert de buse. Pour Kit Inno/Easy Foam 700-1 000 l/h. Pour un fonctionnement optimal des systèmes de mousse avec la machine utilisée.

Spécifications

Données techniques

Débit d'eau (l/h) 700 - 1000
Filetage du raccord EASY!Lock
Poids avec emballage (kg) 0,1
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme