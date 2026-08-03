Αυτόματη ανέμη σωλήνα απο ανοξείδωτο ατσάλι, 40 m

Τα αυτόματο καρούλι σωλήνα παρέχει το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και άνεσης για την τύλιξη και εκτύλιξη λάστιχων υψηλής πίεσης (ΗΡ). Συμβατό λάστιχο υψηλής πίεσης π.χ. αρ. παραγγελίας 6.110-076.0 (ID 8, 40 m, 400 bar, 1x κιτ εξαρτημάτων καρουλιού λάστιχου).

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Μήκος (m) 40
Θερμοκρασία (°C) max. 150
Μέγ. πίεση (bar) 250
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 52

Πεδίο προμήθειας

  • Ανέμη
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Εξαρτήματα