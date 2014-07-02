Σωλήνας υψηλής πίεσης Φωτοβολταϊκών
Υψηλής ποιότητας, εύκαμπτος σωλήνας υψηλής πίεσης (με κάλυψη καουτσούκ), κατάλληλος για την τηλεσκοπική κάνη 14m. Το εξωτερικό μέρος έχει ιδιαίτερα καλές ιδιότητες ολίσθησης κατά τη διάρκεια επέκτασης και ανάσυρσης της τηλεσκοπικής ράβδου.
Ο υψηλής ποιότητας σωλήνας υψηλής πίεσης με καουτσούκ είναι κατάλληλος για χρήση με την τηλεσκοπική κάνη φωτοβολταϊκών 14 μέτρων. Το εξωτερικό στρώμα έχει ιδιαίτερα καλές ιδιότητες ολίσθησης - απαραίτητα για την εύκολη επέκταση και ανάσυρση της τηλεσκοπικής ράβδου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Μήκος τηλεσκοπικού σωλήνα (m)
|15
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 155
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,8
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M Plus
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/16-4 M
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 M
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 Cage ST
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus *EU
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HD trailer
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 DE
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18-4 C
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
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- Τηλεσκοπική κάνη TL 14 C