Ενεργό Καθαριστικό PressurePro, αλκαλικό RM 81, χωρίς NTA, 20l

Αποτελεσματικό και ήπιο συμπύκνωμα καθαρισμού υψηλής πίεσης για ρύπους από λάδια, γράσα και ορυκτά. Κατάλληλο για τον καθαρισμό οχημάτων, μουσαμάδων και κινητήρων. Χωρίς NTA.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 20
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 12,3
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 22,9
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Μεταφορές και μηχανήματα
  • Πλύσιμο αυτοκινήτων/κινητήρων
  • Καθαρισμός εξαρτημάτων
  • Απολίπανση επιφανειών
  • Καθαρισμός πλαστικών καλυμμάτων
  • Καθαρισμός δαπέδων και επιφανειών
