Spray lance, 840 mm, rotatable

850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.

850 mm stainless steel lance (manual coupling) with ergonomic handle for ease of use and protection. Rotatable 360° under pressure.

Specifications

Technical data

Max. working pressure (bar) 300
Length (mm) 840
Temperature (°C) max. 155
Connection thread EASY!Lock
Handle rotatable
Weight incl. packaging (kg) 0,9
Videos
Compatible machines