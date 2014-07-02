Rioolreinigingssproeier

30 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.

Buisreinigingskop met binnendraad en diameter van 30 mm. De kop heeft verscihllende straalrichtingen voor een milieuvriendelijke reiniging van verstopte buizen en afvoeren. Drie achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30° zorgen ervoor dat de sproeier en de slang vrij kunnen bewegen door de buis. Buisreinigingskop met R 1/8" aansluiting voor de aansluiting aan de buisreinigingsslang.

Kenmerken en voordelen
Drie naar achter gerichte stralen schuiven de slang vooruit
  • Sproeier en rioolreinigingsslang worden automatisch door de buis getrokken.
Aansluiting: 1/8"
  • Compatibel met rioolreinigingsslangen.
Buitendiameter: 30 mm
  • Geschikt voor buizen met een binnendiameter vanaf 40 mm.
Specificaties

Technische gegevens

Diameter (mm) 30
Mondstukgrootte ( ) 50
Schroefdraad R 1/8"
Gewicht inclusief verpakking (kg) 0,1
Compatibele apparaten
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