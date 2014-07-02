Houtreiniger RM 624, 5l

Houtreiniger voor alle behandelde en onbehandelde waterbestendige houtoppervlakken, zoals tuinmeubelen, houten vloeren en terrassen. Uiterst rendabel en materiaalveilig. Bus van 5 liter.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 5
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 1
Gewicht (kg) 5
Gewicht (incl. doos) (kg) 5,5
Afmetingen (l x b x h) (mm) 192 x 145 x 248
Eigenschappen
  • Voor de reiniging van alle gevoelige houten oppervlakken. Universeel inzetbaar
  • Lost olie en vetten op en breekt minerale vlekken af
  • Verwijdert algen, roet en minerale vervuiling
  • Snelle en efficiënte reiniging in combinatie met een Kärcher hogedrukreiniger
  • Extreem zacht voor materialen
  • pH waarde in concentraat ongeveer 9
  • Klaar voor direct gebruik
  • Kan ook manueel gebruikt worden
  • Op maat gemaakt voor Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
  • Gemaakt in Duitsland
Waarschuwingen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Toepassingen
  • Houten vloeren
  • Terrassen
  • Tuin-/terras-/balkonmeubels
