Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1l

Krachtige universeelreiniger (1 liter-fles) voor gebruik met Kärcher hogedrukreinigers. Plug & Clean: gewoonweg vastklikken en met de hogedrukreiniger aanbrengen. Overal inzetbaar.

Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 1
Verpakkingseenheid (Stuk(s)) 6
Gewicht (kg) 1
Gewicht (incl. doos) (kg) 1,2
Afmetingen (l x b x h) (mm) 100 x 100 x 215
Universeel reinigingsmiddel RM 626, 1l
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN
Toepassingen
  • Gebieden rondom het huis en de tuin