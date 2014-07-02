Kit de fixation pour piège à saletés
Seau en inox servant à la collecte des gros déchets et à la fixation du flexible d’aspiration en extérieur.
Spécifications
Données techniques
|Poids avec emballage (kg)
|3,7
Appareils compatibles
Produits à la gamme
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 16/15-4 Cage +
- HD 20/15-4 Cage+
- HD 5/13 C+
- HD 5/13 EX EB + Canon à mousse Édition Anniversaire
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/15 C+
- HD 5/15 C+ avec FR Classic
- HD 5/15 CX+
- HD 5/17 C Plus + FR
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C+
- HD 6/13 CX+
- HD 6/15 C+
- HD 6/15 CX+
- HD 6/15 G Classic
- HD 6/15 M
- HD 6/15 M Portable
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 M+
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/16-4 M+
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 M
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 M+
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/20 G
- HD 8/23 G Classic
- HD 9/18-4M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX+ Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HD 9/25 G Classic
- HDS 10/21-4 M eB
- HDS 10/21-4 MXA eB
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/11 UX+
- HDS 5/13 U
- HDS 5/13 UX
- HDS 5/15 U+
- HDS 5/15 UX
- HDS 5/15 UX+
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 7/16 C
- HDS 7/16 CXA
- HDS 8/18-4 C eB
- HDS 8/18-4 CXA eB
- HDS 9/20-4M eB *FR
- HDS 9/20-4MXA eB *FR
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 11/18-4 S eB Go!Further
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HDS 7/12-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/25-4 S
- Nettoyant de surfaces FRV 30
- Nettoyeur de surfaces FRV 30
Produits retirés de la gamme
- HD 10/21-4 S+
- HD 10/21-4 SX+
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S+
- HD 10/25-4 SX+
- HD 1040 B
- HD 1050 B
- HD 1050 B Cage
- HD 1050 B+
- HD 13/18-4 S+
- HD 13/18-4 SX+
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 C+ avec FR Classic
- HD 5/17 C
- HD 6/15 G Classic
- HD 600
- HD 7/16-4 M+
- HD 7/16-4 MX+
- HD 7/16-4 MXA Plus
- HD 7/17 MX+
- HD 7/20 G Classic
- HD 8/18-4 MX+
- HDS 8/17 C
- HDS 8/17 CX
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CX
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS 8/18-4 M
- HDS 8/18-4 MX
- HDS 801 B
- HDS 801 D
- HDS 9/17-4 CX
- HDS 9/18-4 M
- HDS 9/18-4 MX
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16-4 M 24kW
- HDS-E 8/16-4 M 36kW
- HDS-E 8/16-4M 12kW
- HDS 11/18-4 S Édition Anniversaire
- HDS 5/13 U Édition Anniversaire
- HDS 7/16-4 C Édition Anniversaire
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 C+
- Nettoyeur haute pression HD 6/13 CX+