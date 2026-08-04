Nettoyant en profondeur FloorPro RM 754, 10l

Nettoyant en profondeur hautement efficace pour éliminer facilement les dépôts de cire et de polymère des sols résistants à l'eau et sensibles aux produits alcalins.

Spécifications

Données techniques

Conditionnement (l) 10
Unité d’emballage (Pièce(s)) 1
pH 10,5
Poids avec emballage (kg) 11,2
Propriétés
  • Puissant détergent permettant d'enlever les films de protection et les salissures
  • Enlève la cire et les revêtements polymères
  • Elimine les taches légères de graisse, d’huile et à base d’albumine
  • Peut être utilisé n'importe où
  • Large gamme d'applications : convient à toutes les surfaces résistantes à l'eau, à toutes les surfaces alcalines sensibles (exemple : linoléum) et toutes les surfaces résistantes aux alcalins (exemple : PVC)
  • Excellente compatibilité avec les matériaux
  • pH faible
  • Sans rinçage
  • Egalement adapté pour le nettoyage d'entretien
  • Sûr et facile à utiliser
  • Fraîcheur agrume
  • Formulation peu moussante
Nettoyant en profondeur FloorPro RM 754, 10l
Nettoyant en profondeur FloorPro RM 754, 10l
Nettoyant en profondeur FloorPro RM 754, 10l
Nettoyant en profondeur FloorPro RM 754, 10l
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
Mises en garde et recommandations de sécurité selon les Directives CE
  • H319 Provoque une sévère irritation des yeux
  • P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
  • P264 Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337 + P313 Si l'irritation des yeux persiste: Demander un avis médical/Consulter un médecin.
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Domaines d'utilisation
  • Nettoyage des sols
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