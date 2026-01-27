Nettoyant en profondeur intensif Extra FloorPro RM 752, 200l
Nettoyant en profondeur ultrapuissant permettant d'éliminer les impuretés importantes, couches de lustrant, de cire et de polymère, souillures minérales, traces d'huile et graisses tenaces.
Spécifications
Données techniques
|Conditionnement (l)
|200
|Unité d’emballage (Pièce(s))
|1
|pH
|13,2
|Poids avec emballage (kg)
|230
Videos
Appareils compatibles
Produits à la gamme
Produits retirés de la gamme
Domaines d'utilisation
- Nettoyage des sols