Tubo prolunga flessibile 6m/16MPa/verp.
Prolunga per alta pressione per una maggiore flessibilità. 6 m di robusto tubo di qualità DN 8 per una maggiore durata. Per le serie da K 2 a K 7 dal 2008 con adattatore Quick Connect. Collegare tra la pistola a spruzzo e il tubo flessibile ad alta pressione.
Tubo prolunga ad alta pressione per pistola modello "Best" con connettore Quick Connect. Prolunga ad alta pressione da 6 m per una maggiore flessibilità per l'uso con idropulitrici. Basta collegare tra la pistola con connettore Quick Connect e tubo flessibile ad alta pressione. Robusto tubo rinforzato in treccia tessile DN 8 di qualità, non attorcigliato con connettore in ottone per una maggiore durata. Prolunga per pressioni fino a 180 bar e temperature fino a 60 ° C. Il tubo di prolunga è adatto anche per uso chimico. Adatto a tutte le idropulitrici Kärcher da K 2 a K 7.
Caratteristiche e vantaggi
Prolunga tubo da 6m
- Per aumentare il raggio d'azione e la flessibilità
Adattattore Quick Connect
- Sistema di connessione rapida per un facile collegamento alla pistola e al tubo ad alta pressione.
Specifiche
Dati tecnici
|Temperatura (°C)
|max. 60
|Pressione max. (bar)
|180
|Lunghezza (m)
|6
|Colore
|nero
|Peso (kg)
|0,8
|Peso con imballo (kg)
|0,9
|Dimensioni (Lu x La x H) (mm)
|245 x 245 x 55
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
- G 7.180
- K 2
- K 2 Classic
- K 2 Compact Car & Home *EU
- K 2 Home T150
- K 2 Power Control
- K 2 Power Control Home
- K 2 Power Control Home + Set con tubo e 2 raccordi
- K 2 Premium
- K 2 Premium FJ
- K 2 Premium Power Control
- K 2 Universal
- K 2 Universal Edition
- K 3
- K 3 Compact
- K 3 FJ
- K 3 FJ Home
- K 3 Home
- K 3 Horizontal Plus
- K 3 Horizontal Plus Home
- K 3 Power Control
- K 3 Power Control Home
- K 3 Premium Power Control
- K 3 Premium Power Control Home
- K 4 Black
- K 4 Black Home
- K 4 Classic
- K 4 Classic Home
- K 4 Compact
- K 4 Compact UM
- K 4 Compact UM Home
- K 4 Compact UM Universal Edition
- K 4 FJ Home
- K 4 Power Control Flex
- K 4 Power Control Flex Home
- K 4 Power Control Flex eco!Power + Set con tubo e 2 raccordi
- K 4 Power Control eco!Power
- K 4 Universal Edition T5
- K 4 WCM
- K 5 Basic
- K 5 Black
- K 5 Black T5
- K 5 Classic
- K 5 Classic + Set con tubo e 2 raccordi + Spazzola universale WB60
- K 5 Classic Car & Home
- K 5 Classic Home
- K 5 Compact
- K 5 Compact Home
- K 5 FJ
- K 5 Power Control
- K 5 Power Control Flex
- K 5 Power Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Flex Home
- K 5 Premium Smart Control Home
- K 5 Smart Control
- K 5 WCM
- K 6 Black
- K 6 Black T5
- K 6 Special
- K 7 Power Flex
- K 7 Power Flex Home
- K 7 Premium Power Flex Home
- K 7 Premium Smart Control Flex
- K 7 Premium Smart Control Flex Home
- K 7 Smart Control Flex
- K 7 Smart Control Flex Home
- K 7 WCM
- K 7 WCM Car&Home
- K 7 WCM FJ
Prodotti fuori catalogo
- G 4.10 M
- Idropulitrice K 2 Universal Edition Car
- K 2
- K 2 Basic
- K 2 Classic
- K 2 Classic Home
- K 2 Compact
- K 2 Compact Car
- K 2 Compact Home
- K 2 Full Control
- K 2 Full Control Car
- K 2 Full Control Home
- K 2 Premium Full Control Car & Home
- K 2 Premium Full Control Home
- K 2 Premium Power Control Home
- K 2 Universal Edition Home
- K 3
- K 3 *EU
- K 3 Classic
- K 3 Compact Home
- K 3 Full Control
- K 3 Full Control Car&Home T150
- K 3 Full Control Home
- K 3 Full Control Home T350
- K 3 Full Controll Car
- K 3 Premium Full Control
- K 3 Premium Full Control Home
- K 4
- K 4 Basic
- K 4 Car
- K 4 Compact
- K 4 Compact Home
- K 4 Full Control Car & Home
- K 4 Full Control Casa
- K 4 Full Control Premium Home
- K 4 Home
- K 4 Premium Car
- K 4 Premium Casa
- K 4 Premium Full Control
- K 4 Premium Power Control Home
- K 4 Pure Home
- K 4 WCM Premium
- K 5
- K 5 COMPACT
- K 5 Compact Kit Casa & Auto
- K 5 Full Control
- K 5 Full Control Car & Home *EU
- K 5 Full Control Home
- K 5 Full Control Stairs
- K 5 Premium + Kit Casa
- K 5 Premium Full Control
- K 5 Premium Full Control Casa
- K 5 Premium Full Control Plus
- K 5 Premium Full Control Plus Home
- K 5 Premium Power Control
- K 5 Pure Home
- K 5 WCM Premium
- K 5+ Kit Casa
- K 7 Compact
- K 7 Compact Home
- K 7 Full Control Plus Home *EU
- K 7 Power
- K 7 Premium (2,5 kW)
- K 7 Premium Full Control Plus
- K 7 Premium Full Control Plus Home
- K 7 Premium Power
- K 7 Premium Smart Control
- K 7 Premium Smart Control Home
- K 7 Pure Home
- K 7 Standard
- K Mini
- Special edition: K 2 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 3 Power Control Home + Set di raccordo tubi
- Special edition: K 7 Smart Control + Aspiratore solidi liquidi WD 2