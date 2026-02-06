Glass Finisher 3-in-1 RM 627, 1l

Spaart tijd en moeite : de 3-in-1 Glass Finisher garandeert een langdurig schoon resultaat zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals in een serre of een grote gevel van glas). Met beschermende formule om de oppervlakken langer schoon te houden. Niet geschikt voor gecoate glasoppervlakken.

Specificaties

Technische gegevens

Verpakkingsgrootte (l) 1
Verpakkingseenheid. (Stuk(s)) 6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 1,1
Afmetingen (L × B × H) (mm) 100 x 100 x 215
Eigenschappen
  • Streeploze reiniging van glazen oppervlakken
  • Betrouwbare bescherming tegen opnieuw vuil worden
  • Tijdwinst tot wel 30%
  • Aangepast aan Kärcher-apparaten met gegarandeerde materiaalcompatibiliteit
  • De fles is gemaakt van 100% gerecycled plastic
  • Gemaakt in Duitsland
Glass Finisher 3-in-1 RM 627, 1l
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
  • P102 Buiten het bereik van kinderen houden.
  • EUH 210 Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.
Toepassingen
  • Grote, moeilijk bereikbare glazen oppervlakken
  • Veranda of serres