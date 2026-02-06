Glass Finisher 3-in-1 RM 627, 1l

Spaart tijd en moeite : de 3-in-1 Glass Finisher garandeert een langdurig schoon resultaat zonder vlekken of strepen en is bijzonder geschikt voor grote, moeilijk bereikbare ramen (zoals in een serre of een grote gevel van glas). Met beschermende formule om de oppervlakken langer schoon te houden. Niet geschikt voor gecoate glasoppervlakken.