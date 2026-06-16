Kit de conversion EASY!Force 3 – poignée-pistolet

Compatible avec le flexible haute pression et la lance d'arrosage préexistants : le kit de conversion EASY!Force 3, avec poignée-pistolet EASY!Force et tous les adaptateurs requis pour la mise à niveau de votre nettoyeur haute pression.

Pour la mise à niveau de tous les nettoyeurs haute pression Kärcher disposant déjà des accessoires correspondants afin de bénéficier de la technologie EASY!Force confortable, garantissant un effort minimal : notre kit de conversion EASY!Force 3 comprend la poignée-pistolet EASY!Force (4.118-005), l'adaptateur 12 (4.111-046) pour flexible haute pression avec accouplement rotatif ainsi que l'adaptateur 5 (4.111-033) pour lances d'arrosage à raccord M 22 × 1,5. Ainsi, les flexibles haute pression et lances d'arrosages existants peuvent être réutilisés à moindre coût.

Spécifications

Données techniques

Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 1,2
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Kit de conversion EASY!Force 3 – poignée-pistolet

Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.