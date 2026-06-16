Kit de conversion EASY!Force 3 – poignée-pistolet
Compatible avec le flexible haute pression et la lance d'arrosage préexistants : le kit de conversion EASY!Force 3, avec poignée-pistolet EASY!Force et tous les adaptateurs requis pour la mise à niveau de votre nettoyeur haute pression.
Pour la mise à niveau de tous les nettoyeurs haute pression Kärcher disposant déjà des accessoires correspondants afin de bénéficier de la technologie EASY!Force confortable, garantissant un effort minimal : notre kit de conversion EASY!Force 3 comprend la poignée-pistolet EASY!Force (4.118-005), l'adaptateur 12 (4.111-046) pour flexible haute pression avec accouplement rotatif ainsi que l'adaptateur 5 (4.111-033) pour lances d'arrosage à raccord M 22 × 1,5. Ainsi, les flexibles haute pression et lances d'arrosages existants peuvent être réutilisés à moindre coût.
Spécifications
Données techniques
|Filetage des raccords
|EASY!Lock
|Poids emballage inclus (kg)
|1,2
Appareils compatibles
PRODUITS ACTUELS
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 4/11 C Bp Plus
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/12 C
- HD 5/12 C Plus
- HD 5/12 CX Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Edition Power Control *EU
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 C Plus + FR Classic
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Cage
- HD 6/15 M Edition Power Control
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/18-4 M Classic
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA eBFoam Plus Go!Further
- HD 8/20 G
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 De Tr1
- HD 9/23 G
- HD 9/23 Ge Tr1
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 13/20 De Tr1
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 17/20 De Tr1
- HDS 5/11 U
- HDS 5/11 UX
- HDS 5/15 U
- HDS 5/15 UX
- HDS 6/14-4 C
- HDS 6/15 CXA
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/18-4 CXA
- HDS-E 8/16-4 M 12 kW
- HDS-E 8/16-4 M 24 kW
- HDS-E 8/16-4 M 36 kW
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 SXA
- HDS 12/18-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 6/15 C
- HD 10/21-4 S
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Classic Anniversary Edition
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus
PRODUITS ABANDONNÉS
Piéces détachées Kit de conversion EASY!Force 3 – poignée-pistolet
Quel que soit le lieu où vous avez acheté votre appareil Kärcher, vous pouvez contacter tout revendeur Kärcher de votre région en cas de réparation. Vous pouvez également utiliser directement notre service de réparation "MyKärcher". Nous réparons rapidement et à moindre coût dans notre centre de réparation pour un prix fixe.
En outre, vous pouvez également commander votre pièce détachées facilement et de manière pratique dans notre boutique en ligne. Les pièces détachées ne peuvent être remplacées que par des spécialistes. Faites donc également attention aux conditions de garantie.