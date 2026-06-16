Prolongateur de lance, 1000 mm

Extension pour lance avec connexion EASY! Lock. Longueur 1000 mm.

Spécifications

Données techniques

Pression de service max. (bar) 300
Longueur (mm) 1000
Température (°C) max. 155
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0,6
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