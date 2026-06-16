Spuitlansverlenging, 1000 mm

Spuitlansverlenging met EASY!Lock aansluiting. Lengte van 1000 mm.

Specificaties

Technische gegevens

Max. werkdruk (bar) 300
Lengte (mm) 1000
Temperatuur (°C) max. 155
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,6
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