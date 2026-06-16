PressurePro Machine Protector RM 110, 20l
Voor bescherming tegen kalkaanslag in het verwarmingssysteem (tot 150 °C) van hogedrukreinigers met heet water. Ideaal voor gebruik met middelhard tot hard water.
Met de speciale PressurePro Machine Protector RM 110, ontworpen voor gebruik in toepassingen met middelhard tot hard water, worden hogedrukreinigers met heet water en hun belangrijkste componenten, evenals waterleidende onderdelen, betrouwbaar beschermd tegen kalkaanslag. Hierdoor wordt de waterstroom door de verwarmingsspiraal gewaarborgd en blijft de prestatie van het apparaat constant, terwijl gebruikers tegelijkertijd energie kunnen besparen en onderhoudskosten aanzienlijk kunnen verminderen door tijdrovende ontkalkingsmaatregelen. De PressurePro Machine Protector RM 110 voldoet aan HACCP-normen en is daarom geschikt voor gebruik in voedselverwerkende bedrijven.
Specificaties
Technische gegevens
|Inhoud van de verpakking (l)
|20
|Verpakkingseenheid (Stuk(s))
|1
|pH
|9
|Gewicht (kg)
|20,3
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|21,6
|Afmetingen (l x b x h) (mm)
|230 x 250 x 420
Eigenschappen
- Maximale bescherming en verzorging voor warmwater hogedrukreinigers
- Effectieve bescherming tegen kalkaanslag in het verwarmingsspiraal
- Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf).
- Tensiden biologisch afbreekbaar conform EG 648/2004
- Fosfaatvrij
- NTA-vrij
Compatibele apparaten
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Toepassingen
- Transport en transportuitrusting
- Reiniging van wagens/motoren
- Ontvetting en fosfatering
- Ontvetting van oppervlakken
- Machine-onderhoud, bescherming tegen kalk