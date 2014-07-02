Aansluitkit elektrisch gereedschap
Kit voor het aansluiten van elektrisch gereedschap (bv. zaag-, slijp-, boormachine, schaaf, enz.) aan de afvoerlucht, bevat een flexibele zuigslang (1 m) met adapter. Voor zuiver klussen thuis.
Flexibele zuigslang (1 m) met adapter voor het aansluiten van de slang aan de afvoerlucht van elektrisch gereedschap, bv. zaag-, slijp-, boormachine, schaaf, enz. Het geproduceerde stof wordt onmiddellijk opgezogen en vervuilt de kamer of de lucht niet.
Kenmerken en voordelen
Adapter voor elektrisch gereedschap
- Voor de aansluiting van de zuigslang aan de luchtopeningen van het elektrisch gereedschap
- Voor het direct opzuigen van stof/vuil tijdens het gebruik, zonder dat er ook maar iets in de omgevingslucht terecht komt
Flexibele aansluiting van de zuigslang
- Een grotere bewegingsvrijheid
- Eenvoudig en praktisch in gebruik
Accessoireset voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (-part)
|2
|Standaard nominale diameter: (mm)
|35
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1220 x 41 x 41
Compatibele apparaten
Actuele producten
- KWD 1 W V-12/2/18
- KWD 2 S V-15/4/18
- KWD 2 S V-15/4/18/C
- KWD 3 S V-17/4/20 Anniversary Editie
- KWD 3 S V-17/4/20/F
- KWD 3 V-15/4/20
- KWD 3 V-17/4/20
- KWD 3 V-17/4/20 Suc. Brush Kit
- KWD 4 V-20/5/35 Extension DDC
- KWD 5 S V 17/4/20
- KWD 5 V-25/5/22
- KWD 6 P S V-25/6/22
- KWD 6 P S V-30/8/22/T
- SGV 8/5
- SGV 8/5 Classic
- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2
- WD 2 Plus S V-15/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18
- WD 2 Plus V-12/4/18 Pet
- WD 2 Plus V-12/4/18/C
- WD 2 Plus V-12/6/18/C Home
- WD 2 Premium
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 2-18V Battery
- WD 2.200
- WD 3
- WD 3 + zuigborstelset
- WD 3 Battery
- WD 3 Battery Premium
- WD 3 Battery Premium Set
- WD 3 Battery Set
- WD 3 Car
- WD 3 P
- WD 3 P Extension kit
- WD 3 P S V-17/4/20
- WD 3 P S V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P V-17/4/20
- WD 3 P V-17/4/20 Extension
- WD 3 P V-17/4/20 Workshop
- WD 3 P Workshop
- WD 3 Premium
- WD 3 Premium Car Kit
- WD 3 S V-15/6/20 Home
- WD 3 S V-17/4/20
- WD 3 S V-17/6/20 Car
- WD 3 V-15/4/20 Car
- WD 3 V-17/4/20
- WD 3 V-17/6/20 Car
- WD 3 V-19/6/20 Home
- WD 3-18 S
- WD 3-18 S Battery Set
- WD 3-18 V Battery
- WD 3-18 V Battery Set
- WD 4 Car
- WD 4 P S V-20/5/22
- WD 4 P V-20/5/22
- WD 4 Premium
- WD 4 Premium Car
- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 S V-20/22 Dual
- WD 4-18 S V-20/22 Dual Battery Set
- WD 4-18 V-20/22 Dual
- WD 4-18 V-20/22 Dual Battery Set
- WD 5
- WD 5 Control 25/5/22
- WD 5 Control P 25/5/22
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 Control S 25/5/22
- WD 5 P Premium
- WD 5 P S V-25/5/22
- WD 5 P S V-25/5/22 Workshop
- WD 5 P V-25/5/22
- WD 5 Premium
- WD 5 Premium Renovation Kit
- WD 5 S V-25/5/22
- WD 5 V-25/5/22
- WD 6 Control P S 30/6/35/T
- WD 6 P Premium
- WD 6 P Premium Renovation
- WD 6 P S V-30/6/22/T
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/22/T Renovation
- WD 7 Control P S 30/6/35/T
- WD 7 Control P S 30/6/35/T Renovation
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Werkplaats
- Vernieuwing