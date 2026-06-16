Kit additionnel aspirateur à boue

Aspirateur de boues conçu pour aspirer en toute sécurité boues, sable, saleté, algues et cailloux jusqu'à une taille de 20 millimètres. Lorsqu'il est raccordé au flexible haute pression des nettoyeurs haute pression Kärcher, ces derniers peuvent être utilisés comme pompe à déchets. L'aspirateur de boues performant vient alors à bout de quantités de déchets entre 8 000 et 18 000 litres par heure. Avec raccord M 22 × 1,5 pour le flexible haute pression. Flexible d'aspiration de 3,6 mètres, DN 37, adapté aux nettoyeurs haute pression avec une taille de buse ≤ 050 (version standard 6.415-935.0 installée). Pour les nettoyeurs haute pression avec une taille de buse 040, veuillez utiliser la buse 6.415-934.0. Pour les nettoyeurs haute pression avec une taille de buse 060, veuillez utiliser la buse 6.415-936.0.