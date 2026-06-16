Modderzuiger geschikt voor het veilig opzuigen van slijk, zand, vuil, algen en stenen tot een grootte van 20 mm. Wanneer hij wordt aangesloten op de hogedrukslang van de Kärcher hogedrukreinigers, kan hij gebruikt worden als een vuilwaterpomp. Deze krachtige modderzuiger kan vuilvolumes aan tussen de 8.000 en 18.000 liter per uur. Met M 22 × 1.5 aansluiting voor de hogedrukslang. 3,6 meter lange zuigslang met NW 37, geschikt voor hogedrukreinigers met een sproeiergrootte van ≤ 050 (standaard versie 6.415-935.0 is geïnstalleerd). Voor hogedrukreinigers met een sproeiergrootte van 040, gelieve de sproeier met artikelnummer 6.415-934.0 te gebruiken. Voor hogedrukreinigers met een sproeiergrootte van 060, gelieve de sproeier met artikelnummer 6.415-936.0 te gebruiken.