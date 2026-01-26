Met de speciale PressurePro Machine Protector RM 110, ontworpen voor gebruik in toepassingen met middelhard tot hard water, worden hogedrukreinigers met heet water en hun belangrijkste componenten, evenals waterleidende onderdelen, betrouwbaar beschermd tegen kalkaanslag. Hierdoor wordt de waterstroom door de verwarmingsspiraal gewaarborgd en blijft de prestatie van het apparaat constant, terwijl gebruikers tegelijkertijd energie kunnen besparen en onderhoudskosten aanzienlijk kunnen verminderen door tijdrovende ontkalkingsmaatregelen. De PressurePro Machine Protector RM 110 voldoet aan HACCP-normen en is daarom geschikt voor gebruik in voedselverwerkende bedrijven.