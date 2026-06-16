Rioolreinigingsslang, ID 6, 10 m, max. 400 bar
10 m lange, flexibele hogedrukslang (DN 6) voor de reiniging van riolen (schroefaansluiting voor R 1/8 sproeier).
10 m lange, flexibele hogedrukslang (DN 6) voor de rioolreiniging met een werkdruk tot 220 bar (schroefaansluiting voor sproeier R 1/8).
Specificaties
Technische gegevens
|Max. druk (bar)
|140
|Aansluitdraad
|EASY!Lock
|Lengte (m)
|10
|Gewicht (incl. doos) (kg)
|1,1
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Onderdelen Rioolreinigingsslang, ID 6, 10 m, max. 400 bar
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