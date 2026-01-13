Schlauch Performance Plus 3/4" - 25m
Handlich, langlebig und wetterbeständig: der Gartenschlauch Performance Plus 3/4" mit einer Länge von 25 m. Flexibel, extrem knickfest und besonders robust – für ständigen Wasserdurchfluss.
Die Schlauchneuheit aus dem Hause Kärcher besteht aus einem hochwertigen Mehrschichtgewebe mit verbesserter Haptik, das durch Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit überzeugt, einen ständigen Wasserdurchfluss ermöglicht und spürbar besser in der Hand liegt. Dank einer wetterbeständigen Anti-UV-Außenschicht wird das Material des 25 Meter langen Qualitäts-Gartenschlauchs geschützt. Und die lichtundurchlässige Zwischenschicht sorgt dafür, dass sich im Schlauch keine Algen bilden. Auch in Sachen Temperaturbeständigkeit kann der 3/4"-Schlauch voll und ganz überzeugen: Temperaturen von −20 bis +60 °C können ihm nichts anhaben. Zudem ist der nachhaltige Gartenschlauch phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei – und damit gesundheitlich völlig unbedenklich. Der Performance Plus mit einem Berstdruck von 30 Bar eignet sich ideal für die Bewässerung von kleinen bis mittelgroßen Flächen und Gärten. Inklusive 15 Jahren Garantie.
Merkmale und Vorteile
Hochwertiges Mehrschichtgewebe
- Flexibilität und Knickfestigkeit zur Gewährleistung eines optimalen Wasserdurchflusses.
25 Meter
- Zur Bewässerung kleiner bis mittelgroßer Flächen und Gärten.
Dank Qualitätsgewebe mit hoher Wandstärke bis zu einem Druck von 30 Bar geeignet
- Garantierte Robustheit.
Handlicher Gartenschlauch mit druckfester gewebter Armierung
- Für eine leichte Handhabung.
Hohe Temperaturbeständigkeit von −20 bis +60 °C
- Qualitätsschlauch.
Lichtundurchlässige Zwischenschicht verhindert Algenbildung im Schlauch
- Für eine besonders hohe Lebensdauer.
Phthalatfreier (< 0,1 %), cadmium-, barium u. bleifreier Qualitäts-Gartenschlauch
- Gesundheitlich unbedenklich und umweltfreundlich.
Anti-UV-Außenschicht
- Extrem wetterbeständig.
15 Jahre Garantie
- Langlebigkeit und hoher Qualitätsanspruch.
Spezifikationen
Technische Daten
|Durchmesser
|3/4″
|Schlauchlänge (m)
|25
|Farbe
|Schwarz
|Gewicht (kg)
|5,8
|Gewicht inkl. Verpackung (kg)
|5,8
|Abmessungen (L × B × H) (mm)
|390 x 390 x 180
