Die Schlauchneuheit aus dem Hause Kärcher besteht aus einem hochwertigen Mehrschichtgewebe mit verbesserter Haptik, das durch Robustheit, Flexibilität und Knickfestigkeit überzeugt, einen ständigen Wasserdurchfluss ermöglicht und spürbar besser in der Hand liegt. Dank einer wetterbeständigen Anti-UV-Außenschicht wird das Material des 25 Meter langen Qualitäts-Gartenschlauchs geschützt. Und die lichtundurchlässige Zwischenschicht sorgt dafür, dass sich im Schlauch keine Algen bilden. Auch in Sachen Temperaturbeständigkeit kann der 3/4"-Schlauch voll und ganz überzeugen: Temperaturen von −20 bis +60 °C können ihm nichts anhaben. Zudem ist der nachhaltige Gartenschlauch phthalatfrei (< 0,1 %), cadmium-, barium- und bleifrei – und damit gesundheitlich völlig unbedenklich. Der Performance Plus mit einem Berstdruck von 30 Bar eignet sich ideal für die Bewässerung von kleinen bis mittelgroßen Flächen und Gärten. Inklusive 15 Jahren Garantie.