Προέκταση σωλήνα 5 μ.

Σωλήνας επέκτασης 5 μ. για το FRV 30. Περιλαμβάνεται χιτώνιο σύνδεσης.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1,3