Στήριγμα ακροφυσίων
Αλλάζει από συμπαγή σε ακτινωτή ρίψη με ένα ελαφρύ χτύπημα στη λαβή. Οδοντωτό περικόχλιο για αλλαγή σε εισαγωγή χημικού με χαμηλή πίεση, χωρίς ακροφύσια (ξεχωριστή παραγγελία του ακροφυσίου Power Kärcher)
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Σύνδεση με σπείρωμα
|M22 x 1,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|0,2
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/21-4 M Classic
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4M ST Classic
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 E EB+ Foam Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX EB + Foam Anniversary Edition
- HD 5/13 EX Plus Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/17 C
- HD 6/13 C
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/16-4M
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 9/18-4 M ST Classic
- HD 9/20-4 M Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/20-4*KAP
- HD 9/23 De