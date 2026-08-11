Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69, 1000l

Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69 με χαμηλό βαθμό αφρισμού για καθαρισμό επιφανειών και βιομηχανικών δαπέδων Η ισχυρή δράση του αφαιρεί ακόμα και τους πιο επίμονους λεκέδες από γράσο, λάδι, αιθάλη και ορυκτά.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 1000
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 10
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 1065
Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69, 1000l
Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69, 1000l
Βιομηχανικό καθαριστικό FloorPro RM 69, 1000l
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  • Καθαρισμός δαπέδου
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