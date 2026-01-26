FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 10l

Ισχυρό καθαριστικό για πατώματα και βιομηχανικά δάπεδα, απομακρύνει εύκολα τους επίμονους λεκέδες από λάδι, γράσο, καπνιά και ορυκτά. Με τη σύνθεση eco!efficiency, είναι ιδιαίτερα οικονομικό, αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 10
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 12,2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 10,9
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδου
