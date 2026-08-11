FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 200l

Ισχυρό καθαριστικό για πατώματα και βιομηχανικά δάπεδα, απομακρύνει εύκολα τους επίμονους λεκέδες από λάδι, γράσο, καπνιά και ορυκτά. Με τη σύνθεση eco!efficiency, είναι ιδιαίτερα οικονομικό, αποτελεσματικό και φιλικό προς το περιβάλλον.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Διάσταση συκευασίας (l) 200
Μονάδα συσκευασίας (Τεμάχιο(α)) 1
pH 12
Βάρος (kg) 208,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 223,2
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 580 x 580 x 970
FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 200l
FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 200l
FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 200l
FloorPro Deep Cleaner RM 69 eco!efficiency, 200l
ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
Πεδία εφαρμογής
  • Καθαρισμός δαπέδου
Εξαρτήματα