Tubo aspirazione dell'acqua eco!logic 5m

Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana. Lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC.

Permette di alimentare l'idropulitrice con acqua piovana contenuta in cisterne, pozzi ecc… è lungo 5 mt, ha un filtro di non ritorno ed è costituito da materiali che non contengono né ftalati né PVC. Anche la confezione è riciclabile fino al 90% ed è un prodotto ecosostenibile.

Caratteristiche e vantaggi
Aspirazione
  • Aspira rapidamente l'acqua da fonti alternative; alimentazione idrica per idropulitrici.
Molto maneggevole
  • La pratica aspirazione dell'acqua permette di risparmiare le risorse di fonti d'acqua alternative.
Rispettoso dell'ambiente
  • Privo di ftalati e PVC, riciclabile fino al 90% e con un imballaggio estremamente ecologico.
Specifiche

Dati tecnici

Colore Bianco
Peso (kg) 0,7
Peso con imballo (kg) 0,9
Dimensioni (Lu x La x H) (mm) 250 x 250 x 85
Aree di applicazione
  • Pesca acqua da pozzi, cisterne e sorgenti
RICAMBI Tubo aspirazione dell'acqua eco!logic 5m

