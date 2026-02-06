Reinigingsset voor auto-interieur
Van de beenruimte via de stoelen tot de kofferbak: de speciale accessoireset voor Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers maakt een naadloze reiniging van het auto-interieur mogelijk.
Met de uitgebreide accessoireset bestaande uit een verlengslang van 1,5 meter, extra lange spleetzuigmond, autozuigmond, zuigborstel met harde borstelharen, zuigborstel met zachte borstelharen en microvezeldoek voor gladde oppervlakken en ramen wordt het schoonmaken van het auto-interieur kinderspel - en de auto wordt een volledig schone feel-good zone. Of het nu gaat om beenruimte, deurmat, autostoel, dashboard, middenconsole, raam of koffer: met deze accessoireset is het hele auto-interieur brandschoon. Zelfs moeilijk bereikbare plaatsen zoals kieren en gevoelige oppervlakken kunnen perfect worden gereinigd. De accessoireset is geschikt voor alle Kärcher Home & Garden nat- en droogzuigers.
Kenmerken en voordelen
Uitgebreide set accessoires voor grondige reiniging van het hele interieur van uw auto
Inclusief verlengslang van 1,5 m voor grotere actieradius en meer bewegingsvrijheid
Accessoireset voor alle Kärcher Home & Garden nat-/droogzuigers
Specificaties
Technische gegevens
|Hoeveelheid (-part)
|6
|Vezelsamenstelling textiel
|80% polyester, 20% polyamide
|Standaard nominale diameter: (mm)
|35
|Kleur
|Zwart
|Gewicht (kg)
|0,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|0,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|560 x 230 x 130
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Portalen
- Lastig te bereiken plekken (hoeken, spleten, scheuren enz.)
- Zijvakken in de auto
- Dashboard
- Middenconsole
- Kofferbak
- Autostoelen
- Achterbank
- voetenruimte
- Voorruiten