Rioolreinigingssproeier
16 mm buisreinigingskop met binnendraad. Meerdere straalrichtingen voor het milieuvriendelijk reinigen van verstopte buizen en afvoeren.
Buisreinigingskop met binnendraad en diameter van 16 mm. De kop heeft verschillende straalrichtingen voor een milieuvriendelijke reiniging van verstopte buizen en afvoeren. Drie achterwaarts gekeerde sproeiers in een hoek van 30° zorgen ervoor dat de sproeier en de slang vrij kunnen bewegen door de buis. Buisreinigingskop met R 1/8" aansluiting voor de aansluiting aan de buisreinigingsslang.
Specificaties
Technische gegevens
|Diameter (mm)
|16
|Mondstukgrootte ( )
|55
|Schroefdraad
|R 1/8"
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