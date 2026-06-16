Adaptateur 12 à accouplement tournant EASY!Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG

Adaptateur rotatif pour raccordement de flexibles haute pression avec raccord M 22x1,5 et du pistolet haute pression EASY!Force

Spécifications

Données techniques

Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 300
Filetage des raccords EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0,2
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