Adapter 12 draaikoppeling (EASY!Lock 22 IG > M22x1.8 AG)

Draaibare adapter 12 voor de aansluiting van een EASY!Force hogedrukpistool op hogedrukslangen met M22x1.5 aansluiting.

Specificaties

Technische gegevens

Temperatuur (°C) max. 155
Max. druk (bar) 300
Aansluitdraad EASY!Lock
Gewicht (incl. doos) (kg) 0,2
Compatibele apparaten
HUIDIGE PRODUCTEN
NIET MEER LEVERBARE PRODUCTEN