Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

Flexible haute pression court de 1,5 m (DN 8). Avec raccord fileté manuel pratique EASY!Lock aux deux extrémités pour des liaisons robustes et rapides. Durable et conçu pour une pression jusqu'à 400 bar.

Flexible haute pression 1,5 m (DN 8, M 22 x 1,5) avec protection contre le pliage et raccord fileté des deux côtés. Permet le raccordement d'enrouleurs dotés du raccord correspondant (M 22 x 1,5).

Spécifications

Données techniques

Diamètre nominal ( ) DN 8
Température (°C) max. 155
Pression max. (bar) 400
Longueur (m) 1,5
Filetage des raccords 2 x EASY!Lock
Poids emballage inclus (kg) 0,8
Appareils compatibles
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Piéces détachées Flexible haute pression Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 x EASY!Lock

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